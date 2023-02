Kritiķu iemīļotajam "Izmeklētājam Straikam" jauna sezona

Taču, par spīti kritušajai maskai, Galbraits turpināja publikas iemīļotā Straika romānu sēriju. Ātri vien tie arī tika ekranizēti, un 2022. gadā minisēriju formātā pie skatītājiem nonāca jau piektā sezona BBC seriālam “Izmeklētājs Straiks” (C. B. Strike), kas veidota pēc grāmatas “Nemierīgās asinis” (Troubled Blood) motīviem. No februāra to sadarbībā ar HBO demonstrē arī LMT Viedtelevīzija, ik otrdienu publicējot jaunu epizodi.