VIDEO ⟩ Harijs Stailss triumfē arī BRIT Awards balvu pasniegšanā

Stailss saņēma balvu arī kategorijās Labākais popa un R&B mūziķis, Labākā dziesma (As It Was) un Labākais albums (Harry's House). Ar to turpinās mūziķa ceļš pa slavas aleju, jo nesen notikušajā "Grammy 2023" balvu pasniegšanas ceremonijā viņš saņēma balvu par Gada albumu un Gada vokālās popmūzikas albumu.