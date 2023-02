Kārlis Auzāns: "Kinomūzika spēj ieinteresēt klasiskajā mūzikā"

Tas ir plašs jautājums: ko nozīmē autentisms? Es teiktu tā, ka kino ir vēl pēdējā vieta, kur cilvēki var izbaudīt arī kaut ko no klasiskās mūzikas skanējuma un to izdarīt, teiksim tā, masveidā. Tas ir būtiskākais, ka ar kino mūzikas palīdzību daudzi iepazīstas ar to, ko šis skanējums nozīmē un kāds tas var būt. Ar lielā ekrāna palīdzību tu dabū pieeju pie cilvēka, kas neklausās šādu mūziku ikdienā. Daudzi cilvēki kinoteātrī izdzirdējuši kādu simfonisku vai kamermūzikas skaņdarbu, un beigās viņus vispār ieinteresē tāds žanrs, kas nav ikdienas radio formāts.

Esmu ļoti daudz rakstījis mūziku Latvijas kopražojumiem ar dažnedažādām valstīm. Būtiskākais apstāklis šeit ir tāds, ka es esmu resurss no Latvijas, bet man ir jāstrādā ar režisoriem un producentiem no citām valstīm. Man tas ir ļoti interesanti, jo katrs režisors ir pilnīgi cita personība, ar pilnīgi citu redzējumu, savu pieredzi, kāda viņam ir bijusi arī muzikālā ziņā. Tādēļ man vienmēr ir jāizprot, ko tad režisors vēlas dzirdēt savā darbā. Tas ir mans galvenais uzdevums – nolasīt šīs vajadzības un saprast to, kas organiski iederas konkrētajā darbā. Pēdējā laikā manas sadarbības ir izveidojušās tā, ka mani uzrunā kinovides profesionāļi, kuri ir dzirdējuši manu mūziku un uzskata, ka tā iederētos arī viņu jaunajā projektā. Tūlīt būs pabeigta viena sadarbība ar Poliju, atlikuši pēdējie metri. Tad jāķeras pie darba Somijas un Kanādas kopražojumā. Tā būs filma par Krieviju. Tādējādi mana iesaiste šajos projektos jau kļūst neatkarīga no Latvijas filmu industrijas un tās ražotājiem. Latvijā kinoļaužu loks jau man ir zināms.