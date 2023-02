Mākslīgā skaistuma dēļ Rajecka un Gluzunova apmainās ar "laipnībām"

Elīna izsakās, ka, viņasprāt, sieviete, kura ir ar sevi apmierināta, nekomentē citu sieviešu izskatu. "Cilvēkam nav nekādu tiesību, kas nu kuram ir mākslīgs un meklēt kādus - kāpēc. Gribu es savas pīļu lūpas, būs man tādas. Gribēšu matus līdz dibenam, būs man tādi, neatkarīgi no tā, ko saka dīvas kundze.

Olga Rajecka gan žurnālam "Privātā Dzīve" paskaidroja, kāpēc ierakstīja šādu komentāru: "[..] ir vesela paaudze, kas nāk no šoviem un kuras, godīgi sakot, neatšķiru. To pateicu tikai tādēļ, lai citas meitenes, kuras grib kļūt par dziedātājām, šādi nedara. Neko nesaku par mākslīgajām skropstām, nagiem un matiem. Pati to visu izmantoju, un tas ir kolosāli. Un nenoliedzu arī visādas procedūras, bet kāpēc tas ir jādara tik agrā jaunībā?"