"Pienāks laiks un mēs apbalvosim labākos!" Nagijevs atteicies vadīt mūzikas balvu pasniegšanas pasākumu Krievijā

Piemēram, dienu pirms Krievijā tika bloķēta piekļuve vietnei "Instagram", Nagijevs atvadījās no saviem "Instagram" sekotājiem ar melnbaltu video, kurā redzams skujot galvu: "Uz redzēšanos! Mēs noteikti vēl tiksimies. Es jūs mīlu, neskatoties uz zaudēto cerību skāņo garšu. Kā teica mans vectēvs pie dievgalda: "Ko es, vecais, esmu sadarījis?""

Šis video izraisīja fanu spekulācijas par to, ka Nagijevs devies prom no Krievijas, taču, reaģējot uz runām, viņš dalījās ar jaunu video. "Atbildu tiem, kas vaicā, kur es esmu. Šeit es esmu! Tiem, kuri saka - brauc prom no šejienes -, paši brauciet prom! Dima ir mājās."