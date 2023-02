BAFTA balvu pasniegšanas ceremonijā triumfē "Rietumu frontē bez pārmaiņām"

Īru komēdija "Inišerinas banšijas" (The Banshees of Inisherin) un biogrāfiskā filma "Elvis" katra ieguvusi pa četrām balvām.

BAFTA balvas tiek uzskatītas par labu indikatoru gaidāmajām ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvām. Iespējams, tādēļ daudziem bija pārsteigums, ka zinātniskās fantastikas komēdija "Viss visur vienlaikus" (Everything Everywhere All at Once), kas nominēta "Oskara" balvām 11 kategorijās, bija vislielākā zaudētāja BAFTA ceremonijā, jo ieguva tikai vienu balvu - par montāžu.