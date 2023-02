Mākslas kolekcionāre nejauši sagandē mākslas darbu 42 000 dolāru vērtībā

Padzīvojusī mākslas mīļotāja vienam no slavenajiem mākslinieka veidotajiem “balonu suņiem” bija piesitusi ar pirkstu, stāstīja notikuma aculiecinieki. Negadījums notika ekskluzīvā, tikai VIP personām paredzētajā “Art Wynwood” laikmetīgās mākslas gadatirgus atklāšanas vakarā, kas katru gadu notiek Maiami , Floridā.

Vietējais mākslinieks Stīvens Gamsons laikrakstam “Miami Herald” pastāstīja, ka viņš esot apbrīnojis skulptūru brīdī, kad kāda "vecāka sieviete" tai piesita, nogāžot to no pjedestāla. Sākumā viņš domāja, ka varbūt tā ir daļa no priekšnesuma (atceroties dažādas ielu mākslinieka Benksija radošās provokācijas smalku mākslas notikumu ietvaros), bet ātri vien sapratis, ka bijis nelaimes gadījums.