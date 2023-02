Egils Helmanis trešdien aicina uz preses konferenci; Ogres muzejs pagaidām apmeklētājus neuzņem

Reorganizācijas mērķis ir sekmēt Ogres novadā esošo muzeju darbības pilnveidošanu un koordinēt to attīstību neatkarīgi no to statusa, sekmēt muzeju krājumu saglabāšanu un paplašināšanu, veicināt muzeju personāla izglītošanu, apkopot un popularizēt muzejos uzkrātā kultūrvēsturiskā mantojuma apriti sabiedrībā.