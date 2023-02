VIDEO ⟩ Liene Ušakova pēc krāpšanas skandāla: "Esmu ieguvēja!"

Ušakova uzskata, ka, pateicoties šai pieredzei, viņa ieguvusi arī kaut ko vērtīgu - labu draudzeni. "Viena no daudzajām apkrāptajām sievietēm, viena no šī vīrieša ķetnās iekritušajām palika stāvoklī no šī puiša. Ir piedzimis bērniņš – ļoti jauka meitenīte," saka Liene.