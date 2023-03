Mariupole - simbols tam, ko piedzīvo Ukraina

Reiz modernā Eiropas pilsēta ar 400 000 iedzīvotāju divu mēnešu laikā tika pārvērsta drupās, vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju spīdzināti, izvaroti, nogalināti. Vairākkārt godalgotā dokumentālā kino režisora Robina Bārnvela filma “Mariupole: Cilvēku stāsti” (Mariupol: The People’s Story) izstāsta šo stāstu caur cilvēkiem, kas to visu ir pieredzējuši. No 1. marta sadarbībā ar HBO filmu demonstrēs LMT Viedtelevīzija.