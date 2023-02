Amuna Davis sadusmo pašmāju šovā redzētais, raidījuma veidotāji atbildi parādā nepaliek

Uzrunājot kanāla "STV Pirmā!" pārstāvjus, "Apollo.lv" tika sniegts komentārs par radušos situāciju: "Mūsu raidījumos un šovos aicinām sievietes būt īstas un patiesas, neatkarīgi no tā, ko apkārtējie domā. Šo gadu garumā esam izkopuši un lolojuši kanālu, ieklausoties mūsu skatītājās un viņu komentāros, ar katru sezonu radot jaunu saturu, kas iepriecinās un iedvesmos mūsu skatītājas."

Skaidrs, ka stilisti dod padomus sievietei atkarībā no katras dotumiem. Protams, ir viegli izraut lietas no konteksta un šādi vairot sev klikšķus, bet ir ļoti nesmuki to darīt, apliekot citus.