Igauņu popmūzikas zvaigzne NOËP ielūdz uz jaunā albuma svinībām Āgenskalna tirgū

“Move Your Feet” ir dziesmu kolekcija, kurai idejas NOËP (īstajā vārdā Andress Keppers/Andres Kõpper) radis, samplējot podkāstus, intervijas un klipus, kas pamanīti soctīklu platformās. Pirmais albuma vēstnesis bija singls “N.Y.M.P.H.O.maniac”, kas tika izdots pagājušajā septembrī, bet nākamais – pagājušajā piektdienā izdotais - “Donald Glover”. Ar samplu izmantošanu NOËP aizrāvās jau savas karjeras sākumā, bet jaunajā albumā šai metodei ir pievērsta īpaša uzmanība, paceļot to pavisam jaunā līmenī. Iepriekš viņa sniegumu iedvesmoja kino pasaule, bet tagad vide, kurā atrodamies gandrīz visi, proti, soctīklu pasaule ar Instagram un TikTok centrā.

Pagājušā gadā mūziķis sev uzdāvināja jaunu basģitāru, un šā instrumenta klātbūtne izteikti sajūtama albuma skanējumā. Dziesmā “Pamela T-shirt” piedalās igauņu komponists un čellists ar izglītību klasiskajā mūzikā - producents un dīdžejs Sanders Melders (Sander Mölder), bet sacerējumā “Let’s Stretch” - franču mūziķe Amouë. NOËP ir radījis sev unikālo skanējumu, kuru pamanījuši un novērtējuši klausītāji pasaulē, viņa kataloga klausījumu skaits tikai Spotify vien jau sniedzas pāri 60 miljoniem. Hita singles „Fk This Up feat. CHINCHILLA“ nesen saņēma Zelta statusu Itālijā (11,7 miljonu klausījumu Spotify), bet singls „On My Way“ iecienītajā straumēšanas servisā šobrīd pārsniedzis divu miljonu klausījumu.