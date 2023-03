Ceļazīmes lībiešu valodā kā viena no budžeta prioritātēm raisa viedokļu sadursmi

Latvijā pastāvējušas jau 14. Saeimas, taču pirmo reizi mūsu parlamentārisma vēsturē Saeimas tribīnē parlamenta loceklis ir atļāvies pateikt, ka Latvijas otru pamattautu – lībiešus – ir OK pielīdzināt mirušajiem, ir OK ignorēt, ir OK diskriminēt, ir OK valstij nepildīt uzņemtās saistības, jo "jārūpējas taču par dzīvajiem" un lībieši, kā noprotams no sacītā, tādi nav. Un tie, kas vēl nav nomiruši, acīmredzot, ir pelnījuši nāvi. Un tie, kas gadu desmitiem ir iestājušies un turpina iestāties par savām tiesībām pastāvēt un beidzot būt redzamiem, nav nopelnījuši tiesības uz dzīvi.”