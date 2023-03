Ēzelītis, grizlilācis un senu draugu atkalsatikšanās - spilgtākās "Oskara" ceremonijas epizodes

Amerikāņu zinātniskās fantastikas komēdija saņēmusi septiņus "Oskarus", tai skaitā trīs no četrām balvām par labāko aktiermeistarību. Piedāvājam aplūkot vēl citas zīmīgas epizodes no vakar aizvadītās ceremonijas “Dolby” teātrī Losandželosā.

Kvans, kurš bērnībā filmējās kopā ar Fordu filmā “Indiana Džonss un Lāstu templis” (“Indiana Jones and The Temple of Doom”, 1984), pēc divdesmit gadu pārtraukuma savā aktiera karjerā ieguva labākā otrā plāna aktiera balvu par darbu titulētajā filmā “Everything Everywhere All at Once”. Pēc uzvarētāja paziņošanas kategorijā “Labākā filma” viņš aizrautīgi uzskrēja uz skatuves un apskāva savu bijušo ekrāna partneri, kurš viņam pasniedza balvu.