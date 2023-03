Dzejnieki no 12 pasaules valstīm tiksies dzejas festivālā "PAGE BREAK" Jelgavā

Šogad festivālā īpašs uzsvars likts uz Ziemeļvalstu dzeju – Jelgavā viesosies Atēna Farruhzada no Zviedrijas, Sanna Karlstrema no Somijas, Monika Ospronga no Norvēģijas, Maja Lī Langvada no Dānijas un Austa Fanneja Sīgurdadotira no Islandes.