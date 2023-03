Visi ir vienlīdzīgi, bet tikai līdz zināmam brīdim?

Ak, šī jaukā, pieklājīgā frāze, kas neuzliek nekādus pienākumus un principā noslēdz jebkādas diskusijas uzsākšanu: “Mums ir demokrātiska sabiedrība, kur katrs drīkst domāt, ko grib”. Es to tulkoju kā: “Es homoseksualitāti neatbalstu un negribu par to runāt.” Ziniet, es arī neatbalstu un negribu par to runāt. Bet, iespējams, ir pienācis tas brīdis, kad tas ir jādara. Un, lūdzu, nenodarbosimies ar retoriku, ka Latvijā homoseksuāļiem ir visas tās pašas tiesības un iespējas. Pat par to, ka tu tikai iestājies par viņu sociālajām tiesībām, tu jau saņem agresīvus apvainojumus, pat rupjus draudus, un ir grūti pat iedomāties, ar ko vēl latvietis varētu "izpelnīties" līdzvērtīgi naidīgu reakciju (ārvalstnieki būtu cits temats).”