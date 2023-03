Jūrmalā atklās Baltkrievijas 2020. gada revolūcijai veltītu izstādi

Uz vairākām dienām Baltkrievija pārvērtās kaujas laukā. Milicija pielietoja skaņas un gaismas granātas, gumijas lodes un piekāva cilvēkus - arī līdz nāvei. Neapbruņotie iedzīvotāji, izvairoties no tiešām sadursmēm ar miliciju un omoniešiem, sāka pulcēties savu mikrorajonu pagalmos. Tā radās viens no Baltkrievijas jaunās demokrātiskās kultūras galvenajiem fenomeniem - protesta pagalmi. Lielās un mazās pilsētās, pilsētu mikrorajonos sāka pulcēties apkārtējo namu iedzīvotāji, kas pirms tam viens otru pat nepazina. Protestu izpausme bija mierīga - cilvēki dalījās ar informāciju par tuvinieku un draugu arestiem, par to, kā sniegt palīdzību, vārīja tēju, dziedāja un spontāni rīkoja dažādas lekcijas un sarunas.