Dziesmu un deju svētkiem pieteikušies vairāk nekā 40 000 dalībnieku

Svētkos piedalīsies 1790 kolektīvi - 268 no Kurzemes, 250 no Latgales, 53 no Sēlijas, 599 no Vidzemes, 152 no Zemgales, 377 no Rīgas un 91 no diasporas. Viskuplāk būs pārstāvēta deju nozare - dalībai svētkiem pieteicās 695 kolektīvi.