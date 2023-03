"Mammu, deputāti pīpē, bet tu man "saltiņu" atņēmi!" Valsts galvas lauž šķēpus par Saeimas smēķētavas slēgšanu

Visemocionālākais no deputātiem bija Ingmars Līdaka (AS): "Es smēķēju jau 40 gadus, un es ļoti labprāt to nedarītu. Bet šis lēmums nekādā veidā nepiespiedīs mani atmest šo savu slimību. Un situācija būs kāda – es un droši vien vēl diezgan daudzi kolēģi arī lietus laikā, arī ziemā, iesim ārā tepat blakus Saeimai vārtrūmē pīpēsim. Ies garām tūristi, brīnīsies. Ies garām mamma ar Jānīti. Jānītis raustīs mammu aiz stērbeles un teiks: “Mammu, redzi, deputāti pīpē, bet tu man “saltiņu” atņēmi!””