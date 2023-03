Nenovērsties, bet izprast - dziesmā "Atver acis un sirdi"

Projekts aicina sabiedrību paraudzīties uz cilvēkiem ar invaliditāti no cita skatpunkta. Tie, kuri ikdienā tikpat kā neparādās uz ielām, veikalos, koncertos, muzejos, pēkšņi kļūst par daļu no mākslas darba, izpludinot robežu starp to, ko uzskatām par mākslas vērtu un ko – par tālu esošu no šī apzīmējuma. Dziesma mudina skatīties sev apkārt ar atvērtu sirdi, pamanot, cik daudz kopīga mūsos ir un cik skaista ir dažādība.