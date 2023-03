Noskaties! ⟩ Pašmāju reperis March izdod videoklipu, kurā piedalās ASV repa superzvaigzne Redman

March ir viens no retajiem latviešu reperiem, kurš izpilda dziesmas angļu valodā un ir izpelnījies pasaulē zināmu hiphopa izpildītāju atzinību. Aizvadītajā gadā amerikāņu reperis Redman vienu no March dziesmām – “The Man” – iekļāva savā miksteipā “Come Get It Playlist”, un nu šai dziesmai tapis arī video. Mūzikas video filmēšanu, režiju un montāžu nodrošināja vizuālā dizaina studija Underrated Studios. Iecerēto video ideju realizēšanā iesaistījās automotīvi radošā grupa Baltic Hotbois.