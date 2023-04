Ģimenes dzīve kā uz delnas. Pirmajam TV realitātes šovam - 50

Taču, kā tas nereti gadās, slavas un veiksmes fasāde aiz sevis mēdz slēpt tumšu un pagalam nelāgu iedzīvi. Vecākais no Loudu atvasēm, Lenss (1951-2001) Amerikas popkultūras vēsturē ir iegājis kā pirmais atklātais homoseksuālis, kurš piedalās realitātes šovā, un tas viņu padarīja par ilgi nenodziestošu LGBT kopienas ikonu. Diemžēl, savu destruktīvo varu pār eleganto jauno vīrieti sāka izrādīt atkarība no kristāla metamfetamīna, ar kuru viņš cīnījās 20 gadus, līdz tika diagnosticēts kā HIV pozitīvs un devās mūžībā 50 gadu vecumā no C hepatīta izraisītām komplikācijām aknās, savu daļu pievienojot arī HIV nodarītajam vājinājumam. Pata Louda 2012. gadā izdeva grāmatu par sava dēla dzīvi, dodot tai vārdu spēlē balstītu nosaukumu “Lance Out Loud” (viens no tulkojuma variantiem varētu būt “Lenss uz pilnu klapi”).