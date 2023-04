Metro Boomin, Gustavo un daudzi citi. Papildināta "Positivus" festivāla programma

Metro Boomin, kurš radījis savu unikālo “dark” skanējuma raksturu, ir daudzu superzvaigžņu hitu autors un producents, bet līdztekus uz skatuves uzstājas arī pats un izdod savu mūziku ar iespaidīgu vokālistu piedalīšanos. The Weeknd, 21 Savage, Future, Drake, Travis Scott, A$AP Rocky, Nicki Minaj, Post Melone, Wiz Khalif ir ļoti maza daļa no tā zvaigžņu saraksta, kuru ierakstus viņš producē un kuri piedalās arī Metro Boomin albumos.

No Atlantas tiek pieteikti vieni no pasaulē spēcīgākajiem māksliniekiem, kas ir tik izcili un unikāli kā nekur citur. Viņu vidū - Childish Gambino, Migos, OutKast, Ciara, Usher utt., un tagad arī EARTHGANG duets papildina šo stāstu. Kā raksturo paši mākslinieki, sinerģijas rezultātā viņiem izdodas veidot mūziku, kuru paši uzskata par labāko iespējamo mākslu, pievēršoties tiešai emociju un sajūtu izlikšanai mūzikā un aicinot nemeklēt viņu radītajās dziesmās nekādu dziļāku jēgu, bet ļauties to baudīšanai sajūtu līmenī. EARTHGANG Positivus festivālā uzstāsies piektdien, 14. jūlijā.