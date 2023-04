TESTS ⟩ Vai tu esi seriāla "Sekss un lielpilsēta" superfans?

Seriāls piedzīvoja arī divas filmu ekranizācijas - 2008. gadā tika uzņemta pirmā "Sekss un lielpilsēta" filma, kurai 2010. gadā sekoja tās otrā daļa (Sex and the City un Sex and the City 2). Šajās filmās piedalījās visas četras seriāla aktrises. Bija paredzēta arī trešā "Sekss un lielpilsēta" filma, taču Samantas lomas atveidotājas Kimas Ketrelas atteikuma dēļ tā netapa.