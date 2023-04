FOTO ⟩ DAGAMBA jaunā albuma atklāšanas svētki

“Bach Against the Machine “ ir jau sestais grupas studijas albums, kas sevī ietver astoņas instrumentālas kompozīcijas. Katrs skaņdarbs ir veidots kā grāmatas nodaļa, kuras kopā veido vienotu stāstu. Tas ir stāsts, kurā tiek pretnostatītas divas pasaules, kas sadzīvo līdzās. Par tehnoloģijām, kas ielauzušās mūsu ikdienās, pārņem mūsu maņas un prātus, par netaisnībām, par varas alkām, kas notrulina. Vienlaikus tam pretim stāv pirmatnējais, patiesais un labestīgais, bez kā nenotiktu virzība uz priekšu. Caur spēcīgām aranžijām, atpazīstamiem mūzikas fragmentiem albums ved cauri gadsimtiem un atšķirīgajām pasaulēm, kuras krustojoties rada jauno pasauli.

Albums «Bach Against the Machine» ir klausāms visos lielākajos mūzikas straumēšanas servisos, kā arī to iespējams iegādāties tirdzniecības vietās visā Latvijā (grāmatnīcās “Jānis Roze”, “Zvaigzne ABC”, mūzikas veikalā “Random” un citur).