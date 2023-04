Straumēšanas topu iekustina gaidāmie koncerti. Kas visbiežāk atrodams simtniekā?

Ārzemju singlu topā nemainīgi līdere ir Mailija Sairusa ar “Flowers” - topā jau 12 nedēļas. Jaunums 2. pozīcijā - reperis MACAN ar “ASPHALT 8”, bet trešā ir INSTASAMKA ar “ЗА ДЕНЬГИ ДА” (Par naudu jā), topā 14 nedēļas. Kombinētajā albumu topā atpakaļ pirmajā vietā ir “Metro Boomin” ar “HEROES & VILLAINS” - pagājušajā nedēļā “Metro Boomin” tika izziņots kā šīs vasaras festivāla “Positivus” viesis. Otrajā vietā ir Mailija Sairusa ar “Endless Summer Vacation”, bet trešais ir “Tyler, The Creator” ar “CALL ME IF YOU GET LOST: The Estate Sale”. Tas ir 2021. gada albuma delukss izdevums, papildināts ar iepriekš neizdotām kompozīcijām. Otrs topa jaums ir Melānijas Martinesas “PORTALS”, kas atrodas sestajā vietā. Tas ir ieturēts artpop stilistikā kā muzikāli, tā arī vizuāli. No latviešiem albumu topa septītajā vietā ir Gustavo 24. martā izdotais albums “Tagad tikai sākās”.