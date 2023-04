Hermanis izsakās par Dalailamu, kuru saticis vairākkārt: Esmu diezgan drošs, ka viņš ir izkūkojis prātu

Gan Daramsalā, gan šeit. Man radās iespaids, ka viņš ir izdomājis sev tādu tēlu "baigi oriģinālais onkulītis", kurš pēc veciem dzenbudisma paraugiem cenšas visus ik pa brīdim pārsteigt ar jokainu un neparedzamu uzvedību. No malas tas izskatījās diezgan neveikli un šoreiz arī viņam diemžēl nāvējoši.

Piemēram, bildē redzamajā publiskās tikšanās reizē no Burjatijas un Tuvas sabraukušie budisti viņam prasīja, kā sadzīvot ar rusifikācijas postu. Uz to viņš atbildēja ar murgiem par brālīgu sadzīvošanu ar krieviem, beigās sāka slavēt Marksu un atzinās, ka pats arī sirdī ir marksists. Par to, ko Ķīna bija izdarījusi ar Tibetu, viņš laikam uz brīdi bija aizmirsis.