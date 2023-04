Zināma starptautiskā dzejas festivāla “PAGE BREAK” programma

Liekot īpašu uzsvaru uz Ziemeļvalstu dzeju, Jelgavā viesosies Atēna Farohzāda no Zviedrijas, Sanna Karlstrema no Somijas, Monika Ospronga no Norvēģijas, Maja Lī Langvada no Dānijas un Magnuss Sigurdsons no Islandes.

Līdztekus festivāla dalībnieku klāstā būs Mirjama Rejesa no Spānijas, Hrihorijs Semenčuks no Ukrainas, Kadirs Aidemirs no Turcijas, Marko Pogačars no Horvātijas, Ulrike Almuta Zandiga no Vācijas un ķīniešu izcelsmes dzejniece Mina Di no ASV.