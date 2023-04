FOTO ⟩ Rīgas modes nedēļas pirmās skates: viesu stils un bezstils

Trešdien, 19. aprīlī, modes gardēži pulcējās uz Rīgas modes nedēļas skatēm vienā no augstākajām ēkām Baltijā. Tika demonstrēti latviešu modes zīmoli "One Wolf" un "Slow Beachwear", igauniete Diāna Arno un debitants no Lietuvas — zīmols "Mild Power". Apskati viesu stilu!