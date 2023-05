Dziedātāja Elizabete Gaile: “Latvijas popmūzikas līmenis aug”

Esmu pabeigusi Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas klavierklasi un strādājusi ar daudziem mūzikas pedagogiem, pie kuriem attīstīju vokālās prasmes. Atceros savu pirmo mūzikas pedagogu – Adrianu Kukuvasu no grupas “Menuets”. Viņš bija viens no pirmajiem, kurš manī pamanīja talantu. Tas bija ļoti interesanti. Tobrīd es dziedāju korī, man bija aptuveni 11–12 gadi, tieši tuvojās Dziesmusvētki un, braucot mašīnā, es viņam mazliet padziedāju, bet viņš mani uzaicināja uz vokālo studiju. Aizgāju. Un kādā dienā viņš man pateica: ja turpināsi strādāt un dziedāt, tad 18 gados tu dziedāsi ļoti labi. Toreiz pēc šī teikuma es biju pārsteigta, tajā brīdī vēl nesaprotot, ko tas īsti nozīmē. Šobrīd, atskatoties uz to laiku video, man pašai šķiet, ka jau tad man bija iekšēja ticība pašai sev. Es teiktu, ka mans mūziķes ceļš ir sācies, teiksim tā, no pašas apakšas, no mazumiņa, ieguldot ļoti, ļoti daudz darba, jo neesmu bijis tas mazais “cālis”, kurš uz dažādām skatuvēm dziedājis jau no bērnības. Man tas ir mērķtiecīgs ceļš uz augšu, varbūt kaut kādā ziņā pat iepriekš nezinot, kurp aizvedīs.