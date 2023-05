FOTO ⟩ Industrijas pārstāvji un viedokļu līderi apglezno krēslus, klausoties Eda Šīrana jauno albumu

“Dekādes garumā centos radīt perfektu akustisku albumu, man bija pilnigi skaidra vīzija kadam tam ir jābūt. Un tad, 2022. gada sākumā, vesela notikumu virkne mainīja manu dzīvi, manu mentālo veselības stāvokli, un galu galā arī to, kā es raugos uz mūziku un mākslu.

Dziesmu rakstīšana ir mana terapija. Tas padara jēgpilnu to, kā es jūtos. Es rakstīju, bez domas par to kādai dziesmai ir jābūt gala rezultātā, bet gan to, kas man tajā brīdī bija sakāms. Un tā – tikai nedaudz vairāk nekā nedēļas garumā es aizvietoju dekādes garumā radīto darbu ar savām dziļākajām un tumšakajām domām,” dalījās Eds Šīrans.