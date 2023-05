Šodien sākas biļešu tirdzniecība uz Dziesmu un deju svētku pasākumiem

Biļešu tirdzniecība uz XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku pasākumiem pakāpeniski sāksies no šodienas, savukārt biļetes iepriekšējā rezervācijā (tostarp kasēs) varēs izpirkt no 22.maija. Kopējais biļešu skaits uz svētku pasākumiem ir 174 000 biļešu, no kuriem 74% tiks nodoti publiskajai tirdzniecībai, 25% būs iepriekšējā rezervācijā un 1% tiks atvēlēts ielūgumiem. Biļešu cenas uz svētku pasākumiem būs amplitūdā no 5 līdz 100 eiro.