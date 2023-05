FOTO ⟩ Ko tādu Mežaparks vēl nav pieredzējis! UNREAL festivāls pārsteigs ne tikai ar viesiem, bet arī - skatuvi

Protams. Katram festivālam ir savs rokraksts, savs stāsts un pamatojums. UNREAL MUSIC festival ir elektroniskās deju mūzikas žanra pasākums. Šādiem festivāliem ir pamatnosacījumi, kurus apmeklētāji gaida, vēriens – gan no vizuālā, gan teritorijas, gan skatuves viedokļa. Mežaparka estrāde pēc atjaunošanas patiesi sniedz vēriena sajūtu, tāpēc skatuvei jāiekļaujas esošajā arhitektūrā, nevis jāsacenšas ar to.

Ātri. (Smejas.) Man patīk strādāt ātri. Ideja izrietēja no mākslīgā intelekta (angļu val. artificiall intelligence - AI) radītās vizualizācijas, ko varam redzēt festivāla komunikācijas materiālos – baneros, plakātos, vides reklāmā, sociālajos tīklos u.c. Es kardināli nemainīju AI ideju, bet apspēlēju to. Rezultātā tapa apaļš objekts estrādes centrā - kā nereāla acs, nereāls atvars vai nereāls tunelis, katrs varēs šo skatuvi interpretēt pēc savām sajūtām. To veidos augstākās izšķirtspējas LED ekrāni. 3,9 pikseļi – tas ir vissmalkākais pieejamais lielizmēra ekrāns ar maksimālu spilgtumu, kas piemērots āra apstākļiem. Tas ir kosmoss. Un tas sniegs vizuālu 3d efektu neatkarīgi no tā, kur atradīsies skatītājs. Savukārt dīdžeji būs tieši šīs “acs” centrā.