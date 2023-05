Svinīgi aizvadīta Rīgas Vāgnera teātra laika kapsulas iemūrēšanas ceremonija

Pianists Andrejs Osokins (no kreisās) un Valsts prezidenta amata kandidāts Uldis pīlēns ar dzīvesbiedreni Ilzi Pīlēnu piedalās Rīgas Vāgnera teātra laika kapsulas iemūrēšanas ceremonijā, simboliski atzīmējot ēkas atjaunošanas darbu sākumu.

Vāgnera nama atjaunošanas projektam piesaistīts finansējums 20 miljonu apmērā - 15 miljoni eiro no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) un 5 miljoni eiro no Vācijas valdības. Šie līdzekļi ir puse no kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās summas un nodrošinās ēkas atjaunošanu līdz tā dēvētajai "pelēkajai apdarei" - nama konstrukcijas būs atjaunotas, ārējā kontūra nosiltināta, nomainīti iekšējie un ārējie tīkli, ierīkotas enerģiju taupošas sistēmas. Februārī tika uzsākta un patlaban aktīvi turpinās ēkas tehniskā projekta izstrāde.