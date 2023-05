Rīgā uzstāsies Eirovīzijas uzvarētāja Lorīna

Lorīna ir viena no mūzikas nozares ikoniskākajām un ievērojamākajām māksliniecēm, kuras neaizmirstamie hiti "Euphoria" un "My Heart is Refusing Me" pārņēma mūzikas topus visā pasaulē. Dzīvajos koncertos dziedātājas izpildījumam piemīt vokāls spēks un emocijas, kas Loreen daiļrades cienītājus ievelk melodiskajā un izjustajā mūzikas pasaulē līdz ar koncerta pirmajiem mirkļiem.