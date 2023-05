Mūziķis no nākotnes ar neierobežotu radošo potenciālu - Maiks Viljamss

Maiks dzīvo un ceļo kopā ar savu māsu Mišelu (Michelle), kas vienlaikus ir viņa video satura veidotāja. Mūziķis ir atvērts un labprāt ļāvis faniem ieskatīties viņa dzīves aizkulisēs māsas veidotajā YouTube šovā “On Tour with Mike Williams”. Tāpat mūziķa Youtube kanālā atrodama recepšu sērija “Mike Grilliams”, kur dīdžejs dalās ar savām iecienītajām receptēm, nekautrējoties darboties virtuvē. Un turpat arī podkāsts “In the studio with Mike Williams” tiem faniem un censoņiem, kuri vēlas attīstīt savas DJ prasmes. Maiks nesavtīgi dalās ar padomiem un skaidro, kā piešķir saviem singliem īpašo skanējumu soli pa solim. Bez tam Viljamsam ir arī savs radio šovs “Mike Williams On Track”.