"50 Cent" izsludina papildkoncertu arēnā "Rīga", īpašais viesis - "Busta Rhymes"

Godalgots reperis, uzņēmējs, aktieris un producents — viens no talantīgākajiem pasaules hip-hop māksliniekiem, kurš pirms 20 gadiem kļuva slavens, pateicoties savam Grammy balvas guvušajam debijas albumam “Get Rich Or Die Tryin'”. Pasaules slavu nesošā albuma 20 gadu jubileja bija iemesls šī gada izskaņā gaidāmajai koncertturnejai. Minētais albums joprojām ir viens no visu laiku visstraujāk pārdotajiem repa albumiem, kas ierindojās “Billboard Hot 100” pirmajā vietā ar dziesmām "In Da Club" un "21 Questions", kā arī Amerikas Ierakstu industrijas asociācija (RIAA) to sertificēja ar platīnu. "50 Cent" guva līdzvērtīgus komerciālus panākumus ar savu otro albumu “The Massacre” (2005), kurā dzirdams viens no visu laiku spēcīgākajiem hitiem "Candy Shop". Laika gaitā "50 Cent" piedzīvoja muzikālas pārmaiņas, kas atspoguļojās nākošajos albumos, t.sk., piektajā studijas albumā “Animal Ambition” (2014). Nesenā intervijā "50 Cent" atklāja, ka aktīvi strādā pie sava jaunākā albuma, ko plānots izdot jau šogad (2023) un tajā viņš apvienosies kopā ar leģendāro amerikāņu reperi Dr. Dre.