Rudenī apritēs pieci gadi, kopš darbojas programma “Latvijas skolas soma”

No nākamā mācību semestra darbosies programmas “Latvijas skolas soma” mājaslapa. Tās mērķauditorija ir ikviens, kas var sekmēt skolēnu sastapšanos ar kultūru – skolotāji un programmas koordinatori skolās un pašvaldībās, skolēni un viņu ģimenes, kultūras norišu veidotāji, kā arī plašāka sabiedrība. Viens no mājaslapas galvenajiem mērķiem ir izveidot ērtu rīku kultūras norišu atlasei no plašā programmas piedāvājuma, aizstājot līdz šim izmantoto Excel tabulas formātu. Šobrīd joprojām informācija par programmu un kultūras norišu piedāvājums atrodams LNKC mājaslapā.