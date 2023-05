Viss sākās ar pretsāpju tabletīti...

Arī citas slavenības mirušas no recepšu medikamentu kokteiļa. Pretsaaukstēšanās un elpceļu zāles aktrisei Britānijai Mērfijai izrādījās nāvējošas — viņa nomira 2009. gadā, lietojot medikamentu kombināciju pneimonijas un dzelzs deficīta ārstēšanai. Viņas organismā tika konstatēts acetaminofēns (aktīvā viela Tilenols) un hidrokodons (Vikodīns).

Gadu pirms Ledžera nāves modele Anna Nikola Smita nomira Floridas viesnīcas numurā pēc 11 recepšu medikamentu pārdozēšanas, no kurām neviena viņai netika izrakstīta.

Šiem gadījumiem var pieskaitīt arī tos, kuri recepšu medikamentu lietoja kopā ar nelegāliem sedatīviem līdzekļiem, amfetamīniem un narkotikām — viņu vidū ir rokenrola karalis Elviss Preslijs, "The Who" bundzinieks Kīts Mūns un amerikāņu ģitārists Džimijs Hendrikss.

2017. gadā klajā nāca HBO dokumentālā filma "Warning: This Drug May Kill You" - četru ģimeņu stāsti par atkarības postošajām sekām, kas sākās ar recepšu medikamentiem.