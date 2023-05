Tīnu Tērneri pieminot: slavas spožums un posts

Tērneres muzikālā karjera ilgusi vairāk nekā 50 gadus. Par saviem darbiem viņa saņēmusi daudzas balvas (tai skaitā 11 Grammy balvas) un par ieguldījumu rokmūzikas attīstībā ir iemantojusi titulu "Rokenrola karaliene" (The Queen of Rock 'n' Roll).

Tērnere bija viena no pasaulē ievērojamākajām mūziķēm, tāpat viņa tiek uzskatīta par visvairāk panākumus guvušo sieviešu kārtas rokmūziķi un žurnāls "Rolling Stone" viņu nosauca par vienu no visu laiku labākajiem dziedātājiem. Savus ierakstus viņa ir pārdevusi vairāk nekā 200 miljonos kopiju. Izdevusi 10 studijas albumus, piedalījusies kā dziedātāja 96 filmu skaņu celiņu ierakstos. Dažās filmās piedalījusies arī kā aktrise. Nozīmīgāko no savām lomām Tērnere atveidojusi filmā "Trakais Makss 3" (Mad Max Beyond Thunderdome, 1985), par ko saņēma balvu "Image Award" kā izcilākā aktrise galvenajā lomā.