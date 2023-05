Tiktokeris Aleksejs ēno airBaltic ražošanas kontroles centra koordinatoru Gvido

Darbs ir interesants ar to, ka ir ļoti dinamisks un neprognozējams – mierīgās dienas mijas ar tādām, kad, kā saka Gvido, “iet ļoti traki”. “Tev var zvanīt viens pilots, pieņemsim, no Amsterdamas, ka viņam ir kaut kāda problēma ar lidmašīnu un viņš nevarēs pacelties. Un pēc piecām minūtēm tev var zvanīt vēl viens pilots no Minhenes, ka viņš arī nevarēs pacelties. Un, ja ir riktīgi slikti, tad var piezvanīt arī trešais,” smej Gvido.