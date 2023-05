Kā pārdzīvot pusmūža krīzi? Jākļūst par pirātu

Komiskais seriāls “Mūsu karogs nozīmē nāvi” ir balstīts uz patiesiem 18. gadsimta pirāta Stīda Boneta piedzīvojumiem, kuru atveido Rīss Dārbijs (Rhys Darby). Kad Stīds nolemj atteikties no šķietami priviliģētās džentlmeņa dzīves ģimenes lokā, lai dotos pretī nezināmajam, drīz vien viņš kļūst par pirātu kuģa Revenge kapteini. Cenšoties izpelnīties savas potenciāli dumpīgās komandas cieņu, Stīda liktenis mainās pēc liktenīgas sadursmes ar bēdīgi slaveno kapteini Melnbārdu, kuru spēlē filmas “Kas notiek krēslā” (What We Do In The Shadows) zvaigzne Taika Vaititi (Taika Waititi).