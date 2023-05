Jāredz! ⟩ Lilija Rouza Depa un The Weeknd kopā ekrānos atklāj slavas spozmes tumšo pusi

Pasaulslavens mūziķis. Holivudas zvaigznes un franču dziedātājas meita. Pirmizrāde Kannu kinofestivālā. HBO ir izdarījuši praktiski visu, lai jaunajam seriālam “Elks” (The Idol) ar The Weeknd un Lilijas Rouzas Depas piedalīšanos tiktu pievērsta maksimāli liela uzmanība. Jauno seriālu, kas vēsta par mūzikas industrijas aizkulisēm un slavas spozmes tumšo pusi, līdz ar pasaules pirmizrādi no 5. jūnija demonstrēs LMT Viedtelevīzija.