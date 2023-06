Kāds būs sunīša Mailo liktenis? Šovs "Ģimene burkā" izraisa skandālu

Viss sācies ar to, ka Bindru ģimenei jāmeklē jauna dzīvesvieta, jo pašreizējās mājas saimnieks lauzis īres līgumu. Viens no iemesliem esot četrkājainā mīluļa Mailo nodarītie postījumi. Agrita lēma atvadīties no Mailo, par kuru savulaik uzņēmās rūpēties.