Influenceris Rojs Rodžers sarunā ar modes mākslinieku Dāvidu: “Ja cilvēkam nepatikšu, viņš vienmēr atradīs, kur piesieties"

Viens no pašmāju pazīstamākajiem influenceriem, drag queen un šovmenis Rojs Rodžers Linkevičs šova "Žetons par uzdrīkstēšanos" jaunākajā epizodē stāsta par to, cik viņa skatuves tēls ļoti atšķiras no puiša, kāds viņš ir ikdienā. Tāpat viņš atklāj, kāda bija ģimenes reakcija, kad viņš pirmo reizi ir parādījis savas personības spilgto drag queen pusi. Tas noticis gandrīz pirms 10 gadiem. Lielākās pārdomas toreiz esot bijušas tēvam, kurš satraucies, vai dēls šādā veidā varēs sev nodrošināt finansiālo stabilitāti, tomēr Rojs atzīst, ka ir novērojis, kā sākotnējā cilvēku skeptiskums pazūd, ja kļūsti veiksmīgāks tajā, ko tu dari: “Sākumā tev pašam ir bail, un radinieki projicē bailes no savas puses, un tas ir tas, kas bieži vien daudziem cilvēkiem neļauj darīt to, ko viņi vēlas.”