Piektdien Bauskā iesāksies astotais mūzikas un vēstures festivāls „Zobens un Lemess”

No piektdienas līdz svētdienai Bauskā norisināsies mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls “Zobens un Lemess”, ko iecienījuši smagās mūzikas un vēstures rekonstrukcijas cienītāji. Šogad festivāla muzikālo daļu iezīmē grupas no Grieķijas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas un Latvijas, tajā skaitā pagānmetāla lielmeistari "Skyforger", kas īpaši saistīti ar Zemgali (tai pilnībā veltīti albumi “Zemgaļu karadziesma” un “Kauja pie saules” , kas ir iedvesmojuši un turpina iedvesmot cilvēkus Latvijā un ārpus tās). Senatnes gaisotni sarūpēs vēstures rekonstruētāju klubi no Baltijas valstīm, bet papildināt savas zināšanas katrs aicināts, apmeklējot Lekciju telti.