Mīlestības sāpīgā daba grupas "guys on the red carpet" jaunākajā dziesmā "BURN"

Grupa “guys on the red carpet” izveidojusies 2016. gadā Gulbenē, bet pašlaik darbojas Rīgā. Grupas sastāvā ir pieci mūziķi – Emīls Deivids Zučiks, Matīss Jānis Berzinskis, Mikus Ģērmanis, Kārlis Krūmiņš un Mikus Svikulis. Katram grupas dalībniekam ir sava pieeja un muzikālās ietekmes, līdz ar to, darbojoties kopā, grupa sevi neierāmē konkrētā žanrā. Grupas muzikālais noskaņojums ir ļoti kontrastējošs – sākot ar mierīgām un dvēseliskām dziesmām, beidzot ar ļoti enerģisku, reizēm pat agresīvu mūziku.