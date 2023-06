Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs Viesturs Kairišs reaģē uz Alvja Hermaņa pārmetumiem

"Dailes teātris var apsolīt, ka nevienam no studentiem nebūs pienākums pēc studiju beigām noteikti un zināmu laiku strādāt Dailes teātrī – viņi būs pilnīgi brīvi izvēlēties, kurā teātrī pēc tam strādāt. Tāpat apliecinām, ka nevienam no Dailes teātra aktieriem, kas tiks uzaicināts strādāt citā teātrī, netiks likti nekādi ierobežojumi to darīt saskaņā ar attiecīgu vienošanos," rakstīts šodien izplatītajā paziņojumā.