Lapsene publisko singla “Man nav bail” remiksu 'drum and bass' noskaņās

Jaunā remiksa versija pamatā veidota deju mūzikas apakšžanra drum and bass estētikā, sapludinot to ar regeja ritmiem. Drum and bass žanra aizsākumi meklējami 1980. gadu beigās, un to galvenokārt raksturo ātrs, lauzts ritms, kuru parasti papildina dziļa un spēcīga basa līnija.