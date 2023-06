"Seksa un lielpilsētas" fani sarosās: jau pavisam drīz uz ekrāniem nonāks jaunākie draudzeņu piedzīvojumi

Kad pirms pusotra gada HBO paziņoja par deviņdesmito gadu kulta seriāla “Sekss un lielpilsēta” (Sex and the City) atgriešanos jaunā formātā un piedāvāja TV skatītājiem seriālu “Un tā tas laiks paiet…” (And Just Like That), prognozes par tā panākumiem bija piesardzīgas. Taču veiksmes formula – pieaugušu sieviešu draudzība, mazie noslēpumi un atklātas sarunas - darbojas neatkarīgi no kalendāra. Pateicoties seriāla varoņu jaunatgūtajai popularitātei, tas jūnijā piedzīvos jau otrās sezonas pirmizrādi, turklāt pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma seriālā atgriezīsies Kimas Ketrelas attēlotā Samanta! Līdz ar pasaules pirmizrādi no 22. jūnija seriālu “Un tā tas laiks paiet…” varēs redzēt LMT Viedtelevīzijā.